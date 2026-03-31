【モデルプレス＝2026/03/31】女優の小芝風花が、3月31日までに自身のInstagramを更新。手編み作品を披露し、話題になっている。【写真】28歳朝ドラ女優「可愛すぎて眼福」“売り物レベル”ピクミン手編み帽子4種◆小芝風花、編み物で“ピクミン帽子”披露28日の投稿から人気ゲーム「ピクミン」シリーズのキャラクターをモチーフにした手編み帽子作品を投稿し、話題を呼んでいた小芝。「羽ピクミン」「ヒカリピクミン」に続き、「