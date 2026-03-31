サンマルクカフェは、2026年4月3日（金）から、新モーニングセット「あさマルクカフェ」、新ランチセット「ひるマルクカフェ」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記【画像】「あさマルクカフェ」と「ひるマルクカフェ」のメニューを見る2029年度までに目標店舗数370店舗を掲げるサンマルクカフェは、創業以来初となるモーニング・ランチセットを刷新する。モーニングは390円から、ランチは550円から提供する。新セットメニ