有名翻訳家のファン・ソクヒに性暴行疑惑が浮上し、波紋が広がっている。韓国の放送業界でも迅速な対応が進み、ファン・ソクヒの出演映像を削除するなど、“損切り”の動きが見られている。【写真】“性加害疑惑”ファン・ソクヒの素顔3月31日、tvNのトークバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、ファン・ソクヒ出演回について「VODは修正予定であり、ユーチューブのクリップ映像は