どんなに絆の深い二人でも、物理的な距離が生じれば、すれ違いが起こりやすくなるもの。離れていても彼氏にとって大切な存在であり続けるためには、どんな心構えが必要なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性186名に聞いたアンケートを参考に「遠距離恋愛開始…彼氏に愛され続けるための心得９パターン」をご紹介いたします。【１】会うことを最優先に考えて、旅費の積み立てを工夫する「毎週会うのが叶わなくても