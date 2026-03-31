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【ミュージアムマスターラインXL エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer.】 2027年8月～11月 発売予定 価格：443,190円 販売数量：299個 プライム1スタジオは、スタチュー「ミュージアムマスターラインXL エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer.」を2027年8月～11月に