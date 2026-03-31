【高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver.】 【南ことり 僕たちはひとつの光ver.】 【園田海未 僕たちはひとつの光ver.】 10月 発売予定 価格：各11,000円 KADOKAWAは、フィギュア「高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver.」、「南ことり 僕たちはひとつの光ver.」、「園田海未 僕たちはひとつの光ver.」を10月に発売する。価格は各11,000円。 本商品はア