【アスナ（制服）】 発売日・価格：未定 NEONMAX（ネオンマックス）は、フィギュア「アスナ（制服）」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「アスナ（制服）」を1/7スケールでフィギュア化するもの。 今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、銃と鞄