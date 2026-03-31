【DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.】 予約開始：4月3日 9月 発売予定 価格：26,400円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」を9月に発売する。4月3日より予約を開始する予定で、価格は26,400円。 本製品は、アニメ「マクロスF