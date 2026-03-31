２０２４年の第３７回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞に輝き、芸能界デビューした俳優の旭惟吹（あさひ・いぶき）が、短編映画「思い出はゴーグルの向こうに」（谷健二監督）に主演することが３１日、発表された。４月２６日の上映会で初披露される。ＶＲが青春の光と影を映し出す新感覚ハートフルストーリー。今秋放送の日テレ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」を控える旭が主演し、コンテストの同期である佐