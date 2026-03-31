俳優の原日出子（66）が30日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の3歳の誕生日を祝ったことを報告した。【写真】「可愛いですね」3歳を迎えた原日出子の愛犬・Marcoちゃん投稿では「Marco 3歳のお誕生日 おめでとう生まれてきてくれて ありがとう家族になってくれて ありがとう」とつづり、愛犬への感謝と愛情あふれるメッセージを投稿した。 公開された写真には、カートの中でリラックスした様子を見せる愛犬の姿や、つ