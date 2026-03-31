日本高野連は31日、来月3日から5日に開催する「U―18日本代表選手強化合宿」の参加42選手を発表した。九州勢の高校からは昨夏の日本一に貢献した沖縄尚学の末吉良丞、新垣有絃（3年）の両腕。今年の選抜1回戦で横浜（神奈川）相手に完封した龍頭汰樹投手（3年）らが選ばれた。【投手】・龍頭汰樹（神村学園）・末吉良丞（沖縄尚学）・新垣有絃（沖縄尚学）・長山武蔵（日本ウェルネス沖縄）【内野手】・柴原奈旺