ゴンチャから、マンゴー好きにはたまらない新作ドリンクが登場♡2026年は「GO！GO！MANGO！」をテーマに、濃厚な果肉感とぷよぷよ食感を楽しめるアジアンデザートティーがラインナップします。第1弾は、昨年大好評だった「マンゴーミニパール」がさらにパワーアップ。自分へのごほうびやおでかけのお供にしたくなる、初夏の特別な一杯をチェックしてみてください♪ マンゴー