「ファーム・交流戦、中日（降雨中止）阪神」（３１日、ナゴヤ球場）阪神はファーム・中日戦が降雨によるグラウンド不良で中止となったことを受けて、ナゴヤ球場の屋内練習場で練習を行った。阪神・平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。◇◇−予報から心配な天気だったが、やはりグラウンド不良で中止。「そうやねん、まぁしょうがないわな」−こういう時は１軍の試合を見るのもいい勉強。「もちろん