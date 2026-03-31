運行最終日を迎え、秩父別駅で多くの人に出迎えられた留萌線の列車＝31日午後、北海道秩父別町1910年に開通し、ニシンなど海産物の輸送や地域住民の足として利用されてきたJR留萌線深川―石狩沼田間（14.4キロ）が31日、最終運行日を迎えた。115年余りの歴史に幕を下ろす留萌線の最後の雄姿を一目見ようと、地元住民や鉄道ファンが駆けつけ別れを惜しんだ。JR北海道は4月1日の全線廃線を前に、沿線の駅でお別れセレモニーを開