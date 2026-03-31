「オーケストラの日ALLSTAR！！0歳からのコンサート」会場に到着された紀子さま＝31日午前、川崎市（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは31日、川崎市のホールを訪れ、親子で楽しめる「オーケストラの日ALLSTAR！！0歳からのコンサート」を鑑賞された。若手音楽家らが演奏し、映画「となりのトトロ」の「さんぽ」に合わせて、紀子さまは観客と一緒に手拍子を送った。ベートーベンの「運命」などオーケストラの名曲にも耳を傾けた。