5月での閉館が決まっていた大阪松竹座（大阪市中央区）が一転、形を変えて存続することが31日、分かった。松竹がこの日夕方、更新したホームページで発表した。「大阪松竹座に関するお知らせ」と題し今後の方針を明らかにしたところによると「諸設備の老朽化等により、現施設のままでの劇場運営は困難となりましたことで、この度の閉館の判断に至りましたが、大阪府・大阪市との対話を重ね、今まで果たしてきた役割の歴史は何