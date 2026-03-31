総務省消防庁は31日、2025年の全国の救急車出動件数（速報値）が前年比0.4％減の768万6235件だったと発表した。搬送人員も0.1％減の676万1871人で、いずれも2020年以来5年ぶりのマイナス。消防庁は「軽症者の搬送が減り、適時適切な利用が広がっているとみられる」と分析している。搬送人員を傷病程度別に見ると、入院に至らない軽症が2.2％減の310万231人で、全体の45.8％を占めた。年齢別では、65歳以上の高齢者が426万5047