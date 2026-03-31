「都をどり」に向けた稽古の総仕上げ「大ざらえ」で、舞を披露する舞妓や芸妓＝31日午後、京都市東山区京都五花街の一つ、祇園甲部の歌舞練場（京都市東山区）で31日、毎春恒例の舞踊公演「都をどり」に向けた稽古の総仕上げ「大ざらえ」があった。舞妓や芸妓が、招待客を前に本番さながらの華やかな舞を披露した。公演は4月1日から30日まで。今年の演目は、江戸幕府3代将軍徳川家光が天皇を二条城に迎え、もてなした「寛永行