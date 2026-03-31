第３７回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの審査員特別賞で俳優の旭惟吹が、短編映画「思い出はゴーグルの向こうに」で主演を務めることが３１日、分かった。映画には佐藤倖斗、飯田遥希、伊崎龍次郎も出演。脚本は佐東みどり氏、監督は谷健二氏が務める。映画は４月２６日のイベントで初披露され、チケットは同８日に発売予定となる。旭は「出演が決まった時は純粋にとてもうれしかったこととジュノンの同期とこうして