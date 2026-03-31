日本高野連は31日、4月3日から5日に開催するＵ-18日本代表候補選手強化合宿の参加選手、スケジュールを発表した。投手では横浜・織田翔希（3年）、沖縄尚学・末吉良丞（3年）、智弁学園・杉本真滉（3年）、聖隷クリストファー・高部陸（3年）らが選出。優勝した大阪桐蔭からは吉岡貫介（3年）、川本晴大（2年）、中西佳虎（3年）、内海竣太（3年）の4選手が選ばれた。参加メンバーは以下の通り。▼投手（19名）鵡川・三浦秀