マイチェンで高級感も大幅アップ2025年9月1日、トヨタは人気コンパクトカー「アクア」を一部改良しました。マイナーチェンジに匹敵する内容で、「ハンマーヘッド」を取り入れた精悍なフロントマスクへの刷新をはじめ、先進安全装備のアップデート、メモリー機能付き電動パーキングブレーキやブレーキホールドの標準装備など、多岐にわたる進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これが「バックオーダー殺到」のトヨタ「