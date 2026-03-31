次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、孫を預かりたい義母の信じられない発言です。かわいいかわいい孫。義母はできる限り一緒にいたいと思ったのか、3歳になる孫のマコトくんをやたらと預かりたがるのだそう。しかし、預けるには不安が多すぎるようで……。それは高速を使って車で外出すると