今年度最後日のきょう、県庁では長年にわたり勤め上げた職員を称える永年勤続表彰式が行われました。激動の時代を渡り歩いてきた功労者から後進へのエールもいただきました。 【写真を見る】県職員として3つの元号を歩む長年の勤務称える永年勤続表彰式功労者から後進へのエールも（山形） 吉村知事「長年に渡りよく職務に精励し県行政の発展に貢献されました」 永年勤続表彰は、県職員の退職者で２０年以上勤