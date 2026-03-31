オリンピック銀メダリスト・吉田知那美選手が、所属するカーリングチーム「ロコ・ソラーレ」を、３月３１日をもって退団することが発表されました。退団については３１日午前に、吉田知那美選手自身のインスタグラムで発表されました。インスタグラム上でのメッセージでは、「１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れとともに新しい環境へと向かいますが、これからも変わらぬ情熱