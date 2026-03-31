通販大手のジャパネットホールディングスは、長崎市の「パサージュ琴海」の事業を承継したことを31日に発表しました。 ジャパネットホールディングス(本社・佐世保市)は、グループ会社「ジャパネットゴルフ＆リゾート」が、長崎市でゴルフ場やホテルなどを運営する「パサ―ジュ琴海」の株式を31日付けで、NIPPO(本社・東京都)から取得したことを明らかにしました。 ゴルフ・ホテル