俳優のキム・ゴウン、キム・ジェウォンが出演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）より、2人のカップルスチールが公開された。【場面ショット】キム・ゴウン＆キム・ジェウォン、見つめ合い…3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が