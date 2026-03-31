NPB(日本野球機構)は31日の公示を発表。西武は隅田知一郎投手、オリックスは郄島泰都投手が1軍登録されました。両投手はこの日ベルーナドームで行われる試合で今季初先発します。西武の隅田投手は昨季自己最多の10勝をマーク。侍ジャパンの一員としてWBC(ワールドベースボールクラシック)にも参加しました。対するオリックスの郄島投手は23年ドラフト5位のプロ3年目右腕。昨季は先発やロングリリーフなど計22試合に登