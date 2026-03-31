タレントの小倉優子（42）が28日、自身のブログを更新。ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」でのお気に入りメニューを写真とともに紹介した。【写真】デザートの代わりに注文！「ケールのサラダ」などロイホで“お気に入り”の3品小倉は「今週の外食リクエストは、ロイホでした」と切り出し、外食先にロイヤルホストを選んだことを報告。注文したメニューについては「ケールのサラダ ハンバーグ 雑穀米」と明かし、「最近