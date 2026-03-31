31日午後4時ごろ、大阪市生野区で火災が発生。13歳と5歳の女の子が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】【速報】大阪・生野区の住宅で火災13歳女児と5歳女児が意識不明JR寺田町駅から北東に約500m 大阪市消防局によりますと、31日午後4時前、大阪市生野区生野西3丁目の近隣住民から「2階から煙が出ています」と通報がありました。 火災が発生したのは生野西3丁目6番の木造3階建て住宅1棟で、消防車32台が出動し、