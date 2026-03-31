女優でモデルの本田翼（33）が、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。あのとの交流を語った。この日はインドア派の芸能人が集まり「やっぱり家が好き」と題したトーク企画を放送。本田とあのは友人関係だが、ともにインドア派で自宅に人を入れたがらない性格という。本田はあのを自宅に招いたことがあるといい「嫌だったんですけど、嫌だから、この人（あの）も。うちが『じゃあ入れよう』になり