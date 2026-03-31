「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が４年ぶり５度目のセンバツ制覇を達成した。身長１９２センチの２年生大型左腕の川本晴大投手が毎回の１５奪三振、１５０球の熱投で関東した。決勝での１５奪三振は第３９回大会の津久見・吉良に次ぐ歴代２位タイの数字となった。圧巻の存在感をみせた２年生左腕。試合後は「目標としていた日本一が達成できて嬉しかった。三振で終わりたいと