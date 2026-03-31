読売テレビは31日、夕方の情報番組「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分）の2025年度の個人視聴率が3．2％、世帯視聴率6．1％で、OA同時間帯で1位を獲得したと発表した。09年3月にスタートし、18年目を迎えた同番組は23日放送からリニューアル。昨年度まで水〜金曜のメインキャスターを担当していた中谷しのぶアナウンサーが月、水〜金曜を、足立夏保アナウンサーが火曜を担当している。中谷アナは「『ten.』をご覧い