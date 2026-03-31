年度末を迎えた31日までに、芸能人の所属事務所の退所や独立などの発表が相次いでいる。俳優の速水もこみち（41）は、18歳で芸能界デビューした当時から所属する研音を退所すると発表した。「皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」とコメント。近年は料理やYouTube配信などでも活躍の幅を広げている。女優の貫地谷しほり（40）は中学2年から26年所属したABP inc.を退所し、独立。「家族のようなスタッ