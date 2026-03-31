国土交通省は31日、バスやタクシー、トラックによる事故を減らすため、2030年度までの施策をまとめた新たな「事業用自動車総合安全プラン」を公表した。人手不足による運転手の高齢化を踏まえ、体調不良に起因する事故を減らす対策などを柱にした。国交省などによると、運転手の健康状態に問題があって起こった事故は増加傾向にあり、24年には398件発生。高年齢層の割合が大きい。睡眠時無呼吸症候群（SAS）の疑いがある人を見