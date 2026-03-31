自民党ではきょう、日本の国旗を傷つけたり、汚したりする行為を処罰する法律の導入に向けた議論が始まりました。高市総理の悲願とも言われる法律ですが、どのような目的で導入するのでしょうか。今年おこなわれた衆議院選挙。高市総理はこんな訴えをしていました。高市総理「日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし。変じゃないですか。日本の国旗はどう扱ってもいい。それはやっぱりおかしい」日本の国旗を傷つけても処罰する法律が