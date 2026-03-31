俳優の杏（３９）とフィンランドの国民的俳優ヤスペル・ペーコネン（４５）が３１日、東京・駐日フィンランド大使館で、ＷＯＷＯＷで放送される日本フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷＢＬＯＯＤ＆ＳＷＥＡＴ」（４月５日スタート）の完成報告会に出席した。日本とフィンランドの国境を越え、連続猟奇殺人事件の謎を追うクライムサスペンス。二人はＷ主演で初共演し、杏は日本の警視庁の刑事、ヤスペルはフィンラ