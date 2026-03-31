4月1日から、いわゆる自転車の“青切符制度”が導入されます。対象となる違反は、信号無視や一時不停止など113項目にのぼり、対象は16歳以上、高校生も含みます。各違反に科される可能性がある反則金は、3000円から1万2000 円。3月29日、「ノンストップ！」が東京・江戸川区のヒンドゥー教寺院を訪ねると、在日のインド人やネパール人が次々と階段を上がっていました。ドアの奥で行われていたのは、自転車の違反に適用される反則金