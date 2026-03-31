ドジャース佐々木朗希投手（２４）のマイナー落ちを進言していた米メディアが一転、手のひら返しだ。３０日（日本時間３１日）のガーディアンズ戦で佐々木は５回途中７８球を投げて４安打１失点の好投。試合は２―４で敗れたが乱調続きだったオープン戦での不安を一蹴した。これに地元メディアも評価を一転。「ＬＡタイムズ」は「佐々木朗希の好調なスタートも、ドジャースの攻撃陣の不振により初黒星に終わった」と報じた