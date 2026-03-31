メーガン妃は自身のブランド「アズ・エヴァー」のニュースレターで英国風の紅茶の作法を披露したが「過去にとらわれている」と王室ファンから批判を浴びている。英紙エクスプレスが３０日、報じた。メーガン妃は今でも紅茶を飲むのが好きだと説明し、ゆっくりと紅茶を楽しむことの重要性を詳しく説いた。「私たちは、紅茶を飲むといった日常的な習慣を、静かにゆったりと過ごすためのひとときへと変えるのが大好きです。きちん