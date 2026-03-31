「独り言が多い人は頭がいい」こんな話を聞いたことはありませんか?独り言が多いと「ちょっと変わってる人」という印象を残しがちですが、実は独り言は思考の整理や集中力に関わる“意味のある習慣”ともいわれています。「変わっている」と思われがちなこの行動が、なぜ“できる人”と結びつけられるのか。本記事では、その理由をわかりやすく解説します。独り言が多い人は頭がいいの?独り言が多い人は頭がいいの?「独り言が多い