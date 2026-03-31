ボクシングの元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９＝米国）の発言が、さらなる波紋を広げている。メイウェザーは元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４７＝フィリピン）と９月１９日に米ラスベガスで対戦することが決定。メイウェザーが判定で勝利した２０１５年５月の「世紀の一戦」以来、１１年ぶりの再戦として注目が集まっている。ところが、先週末にメイウェザーが「これは厳密には試合ではなく、エキ