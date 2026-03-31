いびき無呼吸改善協会は2026年3月30日、全国の男女200名を対象に実施した「いびきを伴わない睡眠時無呼吸症候群(SAS)」に関する意識調査の結果を発表した。調査期間は2026年3月23日〜25日まで、インターネットによるアンケート形式で行われた。○SASのサインは「息が止まる」「いびき」への認知が高い一方、随伴症状は分散SASのサインだと思うものSASのサインだと思うものを尋ねたところ、「睡眠中に息が止まる」は26.1%、「睡眠中