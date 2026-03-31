【モデルプレス＝2026/03/31】3月26日に芸能活動を本格的に再開した加藤心が、同日に発売した週刊誌「FRIDAY」4月10日号（講談社）に登場。再始動後初のインタビューとなり、反響を受けて本人コメントと新規カット2点が公開された。【写真】元ME:I加藤心、メガネ姿で振り向く近影公開◆加藤心、ファンへの感謝と新たな決意語る2026年3月26日にエビス・プロ所属を発表した加藤。再始動初の仕事は、同日発売した「FRIDAY」（4月10日