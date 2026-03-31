【モデルプレス＝2026/03/31】全国の大学生・大学院生を対象とした次世代を担うアナウンサーを発掘するコンテスト「第6回学生アナウンス大賞」にて、国際基督教大学（ICU）2年の佐塚こころ（さつか・こころ）さんがグランプリを受賞。表彰式後のインタビューでは、受賞の心境や理想のアナウンサー像、さらには夢を叶える秘訣について聞いた。【写真】次世代アナウンサーの候補がズラリ集結◆佐塚こころさん、グランプリ受賞の心境