【モデルプレス＝2026/03/31】2025年、ドラマ『ひらやすみ』や映画『国宝』『秒速5センチメートル』など話題作への出演が続いた女優の森七菜（もり・なな／24）。4月10日公開の映画『炎上』では、意外にも映画単独初主演を務める。インタビューでは、サンダンス映画祭での上映で涙した理由や撮影の舞台裏、悲しみを乗り越える方法まで、今の彼女が抱く想いをたっぷりと語ってもらった。【写真】森七菜、セーラー服で雰囲気ガラリの