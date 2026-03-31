【モデルプレス＝2026/03/31】活動休止中のTHE RAMPAGEの川村壱馬（28）が、段階的に活動を再開することがわかった。3月31日、公式サイトを通じて発表された。【写真】THE RAMPAGE川村壱馬、ロングヘアで印象ガラリ◆川村壱馬、段階的に活動を再開へ公式サイトでは「THE RAMPAGE 川村壱馬の今後の活動について」と題したお知らせが公開され、「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医