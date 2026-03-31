メ～テレ（名古屋テレビ） 4月1日から、自転車の交通違反に反則金が科される「青切符制度」が導入されます。新たにその対象となるのは「113」の違反行為。見落としがちなポイントは？ ながらスマホに、イヤホンをつけての運転。事故につながりかねない、さまざまな「危ない運転」。 4月1日から道路交通法が一部改正され、16歳以上を対象に、自転車の交通違反に反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されます。 違