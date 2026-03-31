メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力の浜岡原発の耐震データ不正問題について、不正は遅くとも2012年ごろから100回以上に及んでいたことがわかりました。 中部電力は31日、浜岡原発の再稼働の審査における耐震データの不正について、原子力規制委員会と経産省に、事実関係や経緯をまとめた報告書を提出しました。 林欣吾社長はこの日に会見を開き、データ策定に関する具体的な業務計画を作っていな