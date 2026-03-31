【モデルプレス＝2026/03/31】タレントのギャル曽根が3月30日、自身のInstagramを更新。次女の日常の一コマを公開した。【写真】40歳大食いギャル「すくすく育ってる」2歳次女の姿◆ギャル曽根「何しても可愛い」次女の姿披露ギャル曽根は「＃2歳 ＃次女」「さくらー と指差してます」と添え、次女の写真を投稿。道路沿いに植えられた桜の木を指差す次女の姿が収められており、微笑ましいショットとなっている。「何しても可愛い」