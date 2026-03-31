メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力は31日、浜岡原発の工事費の未払い事案についても、経産省に報告書を提出しました。 中部電力は、2013年から2019年に行われた浜岡原発の安全対策工事のうち20件で、長期にわたる未払いがあったことを2025年に明らかにしました。 未払いの総額は60億円ほどとみられます。 中部電力は31日、詳しい経緯や再発防止策などをまとめた報告書を、経産省に提出しました。 新たに1件につい